Publicado 14/02/2023 15:30 | Atualizado 14/02/2023 15:41

Mesmo após a derrota para o Fluminense no último domingo (12) por 2 a 0, a torcida do Vasco não desanimou e promete comparecer em peso na próxima quinta-feira (16) com o Botafogo. O Cruzmaltino divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos nesta terça-feira (14), com 35 mil unidades emitidas do total de 60 mil disponíveis.

A presença da torcida vascaína promete ser massiva. Dos 35 mil ingressos vendidos até o momento, apenas 3.700 mil ingressos foram adquiridos por torcedores do Botafogo. Todo o restante foi adquirido por torcedores do Gigante da Colina. A informação foi divulgada pelo jornalista Bernardo Gentille, do 'Fogão Net', e confirmada pelo O Dia.

A partida entre Vasco e Botafogo foi adiada na terceira rodada do Campeonato Carioca e será realizada no Maracanã, às 20h30. Após a polêmica entre Vasco e Fluminense por conta da venda de ingressos, o Cruzmaltino e o Glorioso entraram em acordo e fizeram uma parceria para a comercialização conjunta dos ingressos.