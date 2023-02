Vini Junior tem sofrido com caça dos rivais dentro de campo e com racismo fora dos gramados - JOSE JORDAN / AFP

Publicado 14/02/2023 16:30

A La Liga, responsável por organizar o Campeonato Espanhol, denunciou nesta terça-feira (14) os insultos racistas contra Vinícius Júnior, na partida contra o Mallorca, no último dia 5. A denúncia foi entregue à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

As denúncias apontam que o brasileiro foi chamado de "macaco". Na transmissão da partida, o canal DAZN flagrou um torcedor sendo racista com Vinícius Júnior. No relatório da liga, o autor do crime estaria na região do Fondo Sud do estádio. A liga frisa que a ação foi individual.

Na partida contra o Mallorca, Vini Júnior foi o principal alvo dos torcedores e dos jogadores. A cada toque na bola, o jogador era vaiado. O time mandante bateu recorde de faltas cometidas (29), sendo dez no atacante brasileiro - que se tornou o jogador com mais faltas sofridas pelo Real Madrid desde 2013.

Além do alto número de faltas sofridas, Vini Júnior também foi alvo de provocações dos jogadores rivais. O lateral Maffeo chegou a fazer gesto de choro para irritá-lo, enquanto o zagueiro Raíllo chegou a oferecer o escudo para o brasileiro beijar.

O zagueiro Raíllo, inclusive, tem histórico polêmico com Vini Júnior. No ano passado, quando o brasileiro foi alvo de comentário racista de um comentarista da TV espanhola, o defensor do Mallorca minimizou os insultos e afirmou que Vini utiliza a "carta do racismo" como defesa para provocações.

Os casos de racismo com Vinícius Júnior tem sido mais constantes. Além do jogo contra o Mallorca, o brasileiro foi alvo de insultos racistas nas partidas contra o Real Valladolid e Atlético de Madrid. No dérbi da capital, um boneco do brasileiro foi enforcado em uma ponte da cidade.

Por conta do aumento dos casos, a La Liga criou uma comissão específica para cuidar dos ataques contra o brasileiro. A estratégia é contar com inspetores nos setores mais problemáticos de cada estádio em que o Real Madrid atuar.

Após conquistar o Mundial de Clubes, o Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (15), contra o Elche, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue é o segundo colocado, com 45 pontos e está 11 pontos atrás do líder Barcelona (com um jogo a menos).