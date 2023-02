Zidane - AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Publicado 14/02/2023 17:00

Rio - O PSG já começa a procurar um novo treinador. De acordo com o programa de TV espanhol 'El Chiringuito', o anúncio pode vir já nas próximas semanas, caso a equipe seja eliminada para o Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League. E segundo o veículo, o principal nome cotado para o posto de Christophe Galtier é o ex-jogador Zinedine Zidane.

"O substituto, caso ocorra uma tragédia na Liga dos Campeões contra o Bayern, é Zinedine Zidane, com quem o clube fala há muito tempo", disse o jornalista Eduardo Inda durante programa.



Atual técnico do clube francês, Christophe Galtier vive momento de crise com a sequência de derrotas e empates e com uma possível "convulsão" no vestiário. Um dos episódios foi a discussão de Neymar com o diretor esportivo Luís Campos durante intervalo da última rodada do Campeonato Francês.

Em todo o caso, Zidane não estaria convencido a dizer sim e não quer apressar-se a aceitar um projeto que começaria no meio da temporada, por não ter o investimento necessário para uma renovação da equipe.