Kaká é o favorito a assumir o cargo de diretor de seleções da CBFTobias Schwarz

Publicado 15/02/2023 12:42

O ex-jogador e pentacampeão do mundo, Kaká é o nome mais cotado a assumir o cargo de diretor de seleções da CBF. O posto está vago após a saída de Juninho Paulista, que deixou a função após o fim da Copa do Mundo de 2022. As informações são do portal "UOL".

O primeiro requisito é o fato da CBF buscar um "diretor moderno". Kaká é formado em cursos da própria confederação, da Fifa, da Uefa e fez graduação na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Desde que se aposentou, o jogador focou nos estudos para poder seguir no mundo do futebol, mas como um dirigente ou diretor de futebol.

Outro ponto que pesa a favor de Kaká é a familiaridade dele com a seleção brasileira e com o país-sede da próxima Copa do Mundo. O ex-meia disputou três mundiais com o Brasil (2002, 2006 e 2010) e jogou nos Estados Unidos no final de sua carreira. Ele se aposentou no Orlando City em 2017 e conhece bem o local, que hospedará a Copa junto do México e do Canadá.

Por fim, o fato de estar ajudando a CBF nas negociações com Carlo Ancelotti é outro ponto que faz Kaká um dos favoritos. Contato iniciado por Ronaldo, o ex-jogador entrou nas negociações junto do presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, e avançou nas conversas com o treinador italiano.

Nenhuma proposta oficial foi apresentada para Kaká, pois a CBF não tem certeza qual caminho o ex-jogador irá seguir no ramo esportivo. Mas, caso ele se agrade com a ideia, a tendência é que o convite seja feito e ele aceite.