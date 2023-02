Luto - Reprodução

Publicado 15/02/2023 13:39

Quatro jogadoras de vôlei do Hatay, da Turquia, morreram no desabamento do prédio em que moravam 14 atletas do time causado pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país na madrugada de 6 de fevereiro. O anúncio foi feito pela Federação Turca de Vôlei nesta segunda-feira. Não foram divulgadas informações sobre as outras dez jogadoras.

Quatro jogadoras de vôlei do Hatay morreram em decorrência do terremoto na Turquia Foto: Divulgação

A entidade confirmou as mortes das ponteiras Dilek Mucuk e Ahsen Bas, da levantadora Gozde Ozturk, e da central Irem Kurtoglu, que moravam com mais dez jogadoras do Hatay no prédio que desabou. As outras atletas também estavam no local na hora da tragédia e permanecem com seus paradeiros desconhecidos.

Moradores da cidade de Hatay reclamaram pela demora das autoridades nas buscas por desaparecidos com equipamentos necessários. O governo da Turquia reconheceu que faltou agilidade para organizar as equipes de salvamento.

A Federação Turca de Vôlei já anunciou a morte de muitas personalidades do esporte e familiares de atletas, além de treinadores e árbitros. A entidade também mobiliza campanhas para doações de alimentos e roupas, além divulgar ações para assistência na busca de desaparecidos.

O terremoto, que também atingiu a Síria, já tirou a vida de mais de 40 mil pessoas, segundo os governos locais. Além dos dois principais países atingidos, os tremores também foram registrados em países vizinhos como Israel, Líbano, Iraque e Chipre. As buscas por desaparecidos em meio aos escombros continuam.