Victor Sá, do Botafogo, e Ayrton Lucas, do Flamengo, no clássico pelo primeiro turno do Brasileirão de 2022, vencido por 1 a 0 pelo Alvinegro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2023 14:59 | Atualizado 15/02/2023 15:00

Rio - Botafogo e Flamengo chegaram a um acordo e enviaram ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) pela realização do clássico no dia 25 (sábado) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A informação é do "LANCE!".

No início da última semana, a empresa Metrópoles Sports, responsável por levar duelos à capital federal, já havia confirmado a realização do clássico no Mané Garrincha. A comercialização dos ingressos, no entanto, só terá início após confirmação da federação carioca sobre o novo palco.

Vale lembrar que o Botafogo tem o mando de campo da partida, mas não pode receber compromissos no Estádio Nilton Santos devido à reforma pela implementação do gramado artificial. O término das obras está previsto para a segunda quinzena de março, pouco antes do início do Campeonato Brasileiro.

Os rivais já atuaram em Brasília nesta temporada. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, pelo placar de 4 a 3, enquanto o Glorioso goleou o Boavista por 4 a 0 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. No último duelo entre as equipes no Mané Garrincha, no primeiro turno do Brasileirão de 2022, o Glorioso venceu por 1 a 0 com gol de Erison, atualmente no São Paulo.