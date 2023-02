Ibrahimovic ao lado do filho Maximilian no treino da equipe sub-18 do Milan - Divulgação/Milan

Ibrahimovic ao lado do filho Maximilian no treino da equipe sub-18 do MilanDivulgação/Milan

Publicado 15/02/2023 16:50

Há oito meses sem jogar e recuperando-se de cirurgia no joelho esquerdo, Zlatan Ibrahimovic teve a oportunidade de treinar com o filho Maximilian, de 16 anos. O experiente atacante de 41 anos participou das atividades da equipe sub-18 do Milan, que registrou o encontro em campo.

Sem pensar em aposentadoria, Ibrahimovic voltou a ser relacionado para uma partida na sexta-feira. Entretanto, ficou apenas no banco de reservas na vitória do Milan por 1 a 0 sobre o Torino, pelo Campeonato Italiano.



O atacante está liberado para treinar desde o início de fevereiro, mas ainda faz trabalhos para fortalecer a musculatura e de condicionamento físico.



Enquanto isso, o Milan saiu na frente do Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa por 1 a 0 pela partida de ida. A volta será em 8 de março, em Londres.