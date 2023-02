Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 15/02/2023 18:00

Rio - Considerado o favorito para assumir o comando da seleção brasileira, o treinador Carlo Ancelotti irá enviar seu staff para o Brasil em março. A visita acontecerá no Rio em São Paulo para tratar de negócios de mercado, porém, haverá uma conversa presencial com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. As informações são do portal "UOL".

De acordo com a "ESPN", Ancelotti já topou dirigir a seleção brasileira, porém, ele só iria iniciar o trabalho a partir de julho de 2023. O contrato entre o italiano e a CBF teria duração de três anos. Para assumir o Brasil, o treinador teria que abrir mão de um ano de contrato com o Real Madrid.

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou que a seleção brasileira será comandada de forma interina por Ramon Menezes no primeiro compromisso do ano que acontece no dia 25 de março em um amistoso contra Marrocos, no continente africano. Com isso, a entidade irá aguardar para anunciar seu novo comandante.

Ex-jogador do Milan, Carlo Ancelotti é um dos treinadores europeus mais vitoriosos da história. Ele já conquistou quatro Ligas dos Campeões na função, sendo duas com o clube italiano e duas com o Real Madrid. Além dos dois gigantes, Ancelotti já dirigiu o Chelsea, a Juventus e o Bayern.

Caso seja realmente contratado, o italiano será o quarto estrangeiro a comandar a seleção brasileira masculina de futebol. Antes dele, o uruguaio Ramón Platero já esteve na função nos anos de 1920, posteriormente, o português dirigiu o Brasil por dois jogos em 1944, e o último foi o argentino Filpo Nuñez que era treinador do Palmeiras, e dirigiu a Seleção em um único jogo, quando o Verdão foi convocado para representar a equipe verde e amarela no festival de abertura do estádio do Mineirão em amistoso contra o Uruguai.