Flamengo e Botafogo se enfrentaram em Brasília no ano passadoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/02/2023 17:43

Rio - A Ferj confirmou, na tarde desta quarta-feira (15), que o clássico entre Botafogo e Flamengo, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está prevista para acontecer no dia 25 de fevereiro.

O Botafogo é o mandante da partida. Como o Nilton Santos passa por obras para instalação de um gramado sintético e só estará liberado em abril, o Glorioso teve que buscar outro local para enfrentar o Flamengo e optou por vender o mando.

Os dois clubes já haviam se acertado no início deste mês para que a partida fosse disputada longe do Rio. O Botafogo manifestou o desejo de negociar seu mando e o Flamengo não se opôs.

No ano passado, Flamengo e Botafogo chegaram a se enfrentar no Mané Garrincha, em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro e que tinha o Rubro-Negro como mandante. O Glorioso venceu por 1 a 0, com gol marcado por Erison.