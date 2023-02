Raphinha é jogador do Barcelona - FOTO: Pau BARRENA / AFP

Publicado 15/02/2023 18:45

Raphinha projetou um duelo nada fácil do Barcelona contra o Manchester United. As duas equipes vão se enfrentar no Camp Nou, às 14h45 (de Brasília) desta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

"Espero que seja um jogo difícil, mas creio que seja dos melhores jogos para se jogar nesta temporada. Espero que seja bom. É um time difícil", disse Raphinha.

O atacante brasileiro também falou sobre a fase que vive no Barcelona. Nesse sentido, Raphinha disse que vive seu melhor momento no clube, mas ressaltou que "ainda está se adaptando". Ele ainda destacou a evolução mental que teve.

"Estou na primeira temporada. A adaptação é normal, todo jogador novo passa por isso. Estou vivendo meu melhor momento no clube, mas ainda estou me adaptando. Só tenho palavras de agradecimento aos meus companheiros e staff, que estão me ajudando", afirmou Raphinha.

"Mudou a nível mental, porque fisicamente sempre fui muito bom. É normal ter algumas dúvidas quando se chega a um novo clube. Me vejo melhor do que quando comecei e espero continuar assim", completou.