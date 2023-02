Haaland deixou sua marca na vitória do Manchester City sobre o Arsenal - Glyn Kirk/AFP

Haaland deixou sua marca na vitória do Manchester City sobre o ArsenalGlyn Kirk/AFP

Publicado 15/02/2023 18:41

Em duelo atrasado válido pela 12ª rodada da Premier League, na tarde desta quarta-feira (12), no Emirates Stadium, em Londres, o Manchester City venceu o Arsenal pelo placar de 3 a 1 e assumiu a liderança da tabela de classificação.

Com o resultado, a equipe treinada por Pep Guardiola chegou aos mesmos 51 pontos dos comandados de Mikel Arteta, mas leva a melhor no saldo de gols (36 a 26). Vale lembrar que os Gunners têm um jogo a menos na tabela, que será realizado no dia 1/3, contra o Everton.

Na primeira etapa, o Arsenal foi melhor, mas acabou cedendo clara chance ao City. Aos 24 minutos, Tomyiasu recuou mal para Ramsdale, Kevin De Bruyne se antecipou e tocou por cima do goleiro da equipe de Londres. Na reta final, aos 42, Bukayo Saka empatou a partida em cobrança de pênalti no canto direito de Ederson.

Na volta do intervalo, o até então líder da Premier League deixou a desejar e acumulou erros defensivos. Aos 27 minutos, Gabriel Magalhães saiu jogando errado; Haaland foi acionado, rolou para Bernardo Silva e o português encontrou Grealish sozinho para estufar a rede dos Gunners. Pouco tempo depois, aos 37, o "cometa" apareceu para dar números finais ao marcador. Gündogan serviu Kevin De Bruyne dentro da área e o meia belga encontrou Haaland sozinho para finalizar no canto direito.

O Arsenal volta a campo pela Premier League no próximo sábado (18), às 9h30 (de Brasília), contra o Aston Villa, no Villa Park. O Manchester City, por sua vez, encara o Nottingham Forest no mesmo dia, às 12h (de Brasília), no City Ground.