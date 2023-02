L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori ia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto:redacao@odia.com.br"}],"headline":"Clube da Itália anuncia a contratação do técnico Paulo Sousa, ex-Flamengo","alternativeHeadline":"O português chega à Salernitana para substituir Davide Nicola","description":"O português chega à Salernitana para substituir Davide Nicola","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2023\/02\/6576541-clube-da-italia-anuncia-a-contratacao-do-tecnico-paulo-sousa-ex-flamengo.html","articleBody":"Nesta quarta-feira, a Salernitana-ITA anunciou a contratação do técnico Paulo Sousa. O português estava livre no mercado desde que foi demitido do Flamengo, há oito meses, e já comandou o primeiro treino do seu novo time. Primo allenamento con i granata per Mister Paulo Sousa #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com\/JkOtfICJW6 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 15, 2023 Vale destacar que Paulo Sousa chega para substituir Davide Nicola. O italiano estava na Salernitana desde fevereiro de 2022 e também teve o anúncio da dispensa feito nesta quarta-feira. \\\"O US Salernitana 1919 anuncia que dispensou o Sr. Davide Nicola de seu cargo de técnico do time principal. Ao agradecer-lhe a paixão e dedicação ao trabalho demonstrada, a Empresa deseja ao técnico as maiores felicidades profissionais para a continuação da sua carreira\\\", escreveu o clube italiano. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. pic.twitter.com\/TFFVQN9hi6 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 15, 2023 Paulo Sousa ganhou notoriedade no Brasil ao treinar o Flamengo entre janeiro e junho de 2022. Ele chegou com muita expectativa, mas caiu por conta dos resultados ruins e problemas internos de relacionamento. Como atleta, ele foi um jogador de destaque em Portugal. Somou passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção portuguesa. Como técnico, Paulo iniciou a carreira em 2005, à frente equipe sub-16 da seleção lusitana.Desde então, ele comandou clubes das principais ligas da Europa, como o Leicester (ING), a Fiorentina (ITA) e o Bordeaux (FRA). Ele também trabalhou na China, Hungria, Suíça e Israel. Em 2021, treinou a seleção da Polônia.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2023\/02\/6576541-clube-da-italia-anuncia-a-contratacao-do-tecnico-paulo-sousa-ex-flamengo.html","keywords":"Itália, Salernitana, Flamengo, Paulo Sousa","articleSection":"Esporte","image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2023\/02\/15\/1200x750\/1_paulo_sousa_salernitana-28103752.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2023-02-15T19:13:58-02:00","dateModified":"2023-02-15T19:13:58-02:00"}

