Benzema brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Elche - AFP

Benzema brilhou na vitória do Real Madrid sobre o ElcheAFP

Publicado 15/02/2023 18:54

Após conquistar o Mundial de Clubes, o Real Madrid voltou a jogar pelo Campeonato Espanhol. Sem Vinícius Júnior, os merengues venceram o lanterna Elche por 4 a 0, nesta quarta-feira (15), no Santiago Bernabéu, pela 21ª rodada. Benzema duas vezes, Asensio e Modric marcaram os gols do jogo.



Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 48 pontos e diminuiu a diferença do Barcelona novamente para oito pontos. O vice-líder do Campeonato Espanhol volta a campo no próximo sábado (18), às 17h (de Brasília), contra o Osasuna, fora de casa, pela 22ª rodada da competição.

O JOGO

O Real Madrid não teve dificuldades para superar o lanterna do Campeonato Espanhol. Embalado pelo título do Mundial de Clubes, o time merengue dominou as ações desde o início e abriu o placar logo no início, aos oito minutos, com Marco Asensio, em bela jogada individual.

Em vantagem no placar e com o controle das ações da partida, o segundo gol do Real Madrid era questão de tempo. De tanto insistir, os merengues ampliaram o placar com Benzema, duas vezes de pênalti, aos 31 e aos 46 minutos, e foi para o intervalo com a vitória nas mãos.

Na etapa final, o Real Madrid diminuiu o ritmo e administrou o resultado. O time espanhol teve chance para marcar mais vezes, com Benzema, Rodrygo e Asensio, mas pecou nas finalizações. Mas foi Modric, aos 35, que marcou o quarto gol e deu números finais ao duelo.