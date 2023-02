Charles do Bronx vem explorando bem sua imagem fora do octógono - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 15/02/2023 19:52

Em preparação para sua primeira luta do ano, prevista para maio, Charles do Bronx, recordista mundial de finalizações na história do UFC, anunciou a sua entrada para o OnlyFans, plataforma popular na indústria de entretenimento adulto.

No entanto, o lutador de 33 anos produzirá um conteúdo diferente do habitual. Na plataforma, o atleta irá postar detalhes sobre a sua rotina, seus treinamentos, sua família e momentos de lazer, trazendo conteúdos que não costuma publicar em seu perfil pessoal, exclusivamente para os assinantes na plataforma.

“Tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. O Only Fans é uma plataforma gigante e eu sempre pensei em uma forma diferente de interagir com os meus fãs, e acredito que dessa forma vou poder me aproximar mais deles”, contou o campeão do UFC.

Atualmente, Charles do Bronx possui um recorde de 33 vitórias, sendo 11 seguidas e é o maior finalizador da história do UFC, com 16 no total. Em 16 de maio de 2021, o brasileiro nocauteou o americano Michael Chandler tornando-se campeão peso-leve do UFC, mas perdeu o cinturão para Islam Makhachev em 2022.