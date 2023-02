Fofão é a nova treinadora da seleção brasileira feminina sub-17 - Divulgação

Publicado 17/02/2023 12:49

Uma das maiores atletas da história do vôlei nacional, a ex-levantadora Fofão foi anunciada como nova treinadora da seleção brasileira feminina sub-17. Essa é a primeira vez que uma mulher treinará uma categoria da Seleção no esporte.

"Tive identificação imediata com o desafio apresentado pela CBV. Estou no momento certo da minha carreira para aceitar esse cargo. Essa categoria é a porta de entrada para o universo das seleções brasileiras, e posso ajudar no desenvolvimento e na formação das novas gerações. É importante termos cada vez mais mulheres nas comissões técnicas", comentou Fofão.

A Seleção está em fase de preparação para o Sul-Americano da categoria, que dará vaga ao Mundial de 2023.

Aos 52 anos, Fofão foi coordenadora de seleções de base do Brasil e tem certificação de treinadora pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A ideia é que o trabalho seja conectado com o da seleção feminina adulta, treinada por José Roberto Guimarães.

"Estamos totalmente integrados. Fico muito feliz com a escolha da Fofão para comandar a equipe feminina sub-17. É uma profissional preparada, além de ter sido uma das jogadoras mais técnicas e inteligentes com quem tive a oportunidade de trabalhar. Ela é uma referência e vai ajudar na formação de novos talentos. Que seu pioneirismo no cargo sirva de exemplo, que surjam cada vez mais treinadoras no voleibol", comentou o treinador da Seleção adulta.

Fofão, quando jogadora, sendo treinada por José Roberto Guimarães Divulgação / CBV Fofão tem um currículo riquíssimo como jogadora de vôlei. A ex-levantadora foi campeã olímpica em 2008, em Pequim, e conquistou duas medalhas de bronze, uma em Atlanta em 1996, e outra em Sydney em 2000. Além disso, foi vencedora de seis Grand Prix com a seleção brasileira.