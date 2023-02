Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 17/02/2023 13:32

Rio - A CBF não pretende pagar multa rescisória ao Real Madrid para contratar o técnico Carlo Ancelotti. Segundo o portal "UOL", a ideia da entidade é buscar um acordo amigável com o time espanhol pelo treinador, que tem contrato até junho de 2024.

De acordo com o veículo, caso a negociação seja concretizada, tanto a CBF quanto Ancelotti não desejam passar uma sensação de rompimento com o Real Madrid. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, quer evitar a rescisão unilateral, seja com Ancelotti ou qualquer outro alvo.

Internamente, a possibilidade de a CBF arcar com os valores caso haja acordo com o clube não está descartada. No entanto, a preferência será por chegar a um denominador comum com o time do profissional escolhido.