Christophe Galtier - AFP

Publicado 17/02/2023 13:20

França - O clima no PSG não é nada bom após resultados negativos no Francês e a derrota para o Bayern no jogo de ida que complicou a equipe de Paris na Liga dos Campeões. Ciente disso, o treinador Christophe Galtier tratou de apaziguar os ânimos. Em entrevista, o treinador negou que as declarações de Kyllian Mbappé no vestiário, após a derrota para o clube alemão, tenham sido indiretas para Neymar. O atacante francês pediu mais comprometimento do elenco na questão alimentar e no descanso. Nesta semana, o brasileiro foi criticado por compartilhar nas redes sociais um dia após o jogo contra o Bayern uma foto jogando pôquer.

"Mbappé falou (no vestiário) com maturidade e determinação, para todos seguirem focados, e fiquei feliz pelo o que ele disse. Não vou fazer conexões entre o que ele disse e a foto de Neymar. Eu falei com o Neymar, disse o que eu pensava. Ele tem o direito de na sua folga, no seu dia de descanso, gosta de jogar pôquer, tem o direito a isso. Eu disse o que pensava sobre a foto, e isso vai ficar entre eu e ele. Mas eu não acho que haja conexão entre a foto e o que Mbappé disse", afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

As críticas a Neymar na França não pararam por aí. Um dia depois da derrota na Liga dos Campeões, o brasileiro foi visto em um jantar num restaurante de fast food. No mesmo dia, o camisa 10 esteve presente no European Poker Tour Paris. Neymar é um dos embaixadores da PokerStars, plataforma de pôquer online que realiza o torneio.

"Falei rapidamente com os jogadores depois da partida. Ontem foi um dia de descanso, mas falei ao telefone com o Luis Campos (diretor esportivo) e o presidente do clube (Nasser Al-Khelaïfi). Hoje pela manhã falei individualmente com alguns jogadores, sim", afirmou Galtier.