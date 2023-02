Pedro comemora vitória do Vasco no clássico com o Botafogo - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/02/2023 14:31

Hoje no Vasco, Pedro Raul falou sobre o reencontro com o Botafogo. Na última quinta-feira, o atacante esteve em campo e marcou o último gol da vitória do Cruz-Maltino sobre o Glorioso por 2 a 0 no Maracanã.

"Eu tenho um carinho muito enorme pelo clube, pelos meus ex-companheiros também, mas hoje eu visto a camisa do Vasco. Tenho que dar meu melhor sempre que vestir essa camisa, independente de contra quem for. O carinho vai seguir, o respeito vai seguir, mas hoje é Cruz-Maltino", disse Pedro Raul, à Cazé TV.

O centroavante vestiu a camisa do Botafogo durante a temporada 2020. Naquele período, disputou 39 partidas, marcou 12 gols e deu duas assistências.

Pedro Raul, vale lembrar, foi o primeiro reforço do Vasco para 2023. O clube carioca se acertou com o Kashiwa Reysol, do Japão, e o atacante firmou contrato válido até dezembro de 2025.