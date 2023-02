Raphinha brilhou na vitória do Barcelona sobre o Sevilla - JOSEP LAGO / AFP

Raphinha brilhou na vitória do Barcelona sobre o SevillaJOSEP LAGO / AFP

Publicado 17/02/2023 14:42

Substituído após marcar o gol de empate do Barcelona contra o Manchester United, nesta última quinta-feira (16), pela segunda fase da Liga Europa, o atacante Raphinha deixou o campo insatisfeito e xingando o técnico Xavi Hernández. Após a partida, o jogador brasileiro pediu desculpas ao treinador e aos companheiros pelo comportamento.

"Às vezes queremos tanto ajudar a equipe a vencer, que há momentos como esse em que não podemos controlar. Eu sei que errei e não vai acontecer de novo, somos seres humanos. Era só vontade de ganhar", disse o brasileiro.

Raphinha foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo. O brasileiro marcou o gol de empate aos 31 e era um dos destaques da equipe na partida. Enquanto deixava o campo, o atacante mostrou insatisfação com a escolha do técnico Xavi Hernández e seguiu xingando no banco de reservas.

Na coletiva após o jogo, o técnico Xavi Hernández revelou que foi procurado pelo brasileiro e que recebeu o pedido de desculpas. O treinador espanhol não viu problemas na reação de Raphinha e considerou a raiva como algo normal.

Além de marcar o gol de empate, Raphinha também deu assistência para o primeiro gol. O Barcelona empatou com o Manchester United por 2 a 2, no Camp Nou, pelo jogo de ida da segunda fase da Liga Europa. A partida de volta será no próximo dia 23, às 17h, no Old Trafford. O vencedor avança às oitavas.