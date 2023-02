Pedro Raul marcou o segundo gol do Vasco na vitória sobre o Botafogo - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/02/2023 15:03

O Cruzmaltino, que antes de entrar em campo tinha tinha 46,9% de chances de classificação, passou a ter 79,6% com o triunfo no clássico. A equipe comandada por Maurício Barbieri soma 14 pontos e entrou pela primeira vez no G-4 do Cariocão, pegando, por enquanto, a última vaga.

Já o Glorioso viu seu percentual cair um pouco, passando de 98,3% para 96,6%, com 16 pontos na tabela e ocupando a segunda colocação. O líder Flamengo , com 17 somados e um jogo a menos, tem 99,5%, enquanto o Fluminense , com a mesma pontuação do Alvinegro e perdendo no número de gols marcados (11x10), tem 97,4% na terceira posição - o cenário leva em conta o restante dos compromissos dos times.

Veja tabela e as chances de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca:



1º Flamengo - 99,5%

2º Botafogo - 96,6%

3º Fluminense - 97,4%

4º Vasco - 79,6%

5º Volta Redonda - 22,2%

6º Bangu - 3,8%

7º Madureira - 0,2%

8º Audax - 0,7%

9º Portuguesa - 0,05%

10º Nova Iguaçu - ~0%

11º Resende - 0%

12º Boavista - 0%