Cristiano Ronaldo e companheiros comemoram o primeiro gol do Al Nassr na vitória sobre o Al Taawoun - FOTO: AFP

Publicado 17/02/2023 15:27

Cristiano Ronaldo foi decisivo na vitória do Al Nassr sobre o Al Taawoun, nesta sexta-feira. Com duas assistências do craque português, o time de Riad venceu o jogo por 2 a 1 e retomou a liderança do Campeonato Saudita.

OS GOLS

Aos 17 minutos, Cristiano Ronaldo, ainda no campo defesa, descolou uma linda enfiada de bola para Abdulrahman Ghareeb, que invadiu a área e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro.



Logo aos dois minutos da etapa complementar, o Al Taawoun empatou. Após cruzamento na área, o goleiro Al-Aqidi mostrou indecisão para sair do gol, e a bola chegou até Álvaro Medrán, que bateu de primeira para deixar tudo igual no marcador.

Aos 33, o Al Nassr conseguiu o segundo gol, retomou a vantagem e deu números finais ao confronto. Luiz Gustavo recebeu livre de marcação dentro da área e finalizou de perna esquerda. A bola parecia ir para fora, mas Cristiano tocou nela e sem querer acabou ajeitando para Abdullah Madu chutar e balançar as redes.

AGENDA E SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Al Nassr chegou aos 40 pontos e empatou com o Al Ittihad e o Al Shabab, mas leva vantagem no critério de desempate e fica na ponta da tabela. O Al Taawoun, por sua vez, aparece em quinto, com 30 pontos.

A equipe de Cristiano Ronaldo volta a campo no dia 25 de fevereiro, às 12h30 (de Brasília), para enfrentar o Dhamk. Já o Al Taawoun tem compromisso com o Al Feiha, na próxima quinta-feira, às 10h (de Brasília).