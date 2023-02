Mais de 42 mil pessoas morreram em terremoto na Turquia e na Síria - AFP

Publicado 17/02/2023 15:52

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (17) que fará uma doação de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) para as vítimas do terremoto na Turquia e na Síria. De acordo com o comunicado, o valor será utilizado para a compra de itens essenciais, além de suporte emergencial, abrigo temporário e proteção.



"A Fifa continuará a colaborar com as federações da Turquia e da Síria, monitorando a situação e decidindo sobre novas ações", diz.



Somente na Turquia, mais de seis mil imóveis foram abaixo após o terremoto no dia 6 de fevereiro de 7,8 de magnitude (o máximo é 10) e que durou um minuto e meio.



As buscas por sobreviventes continuam por equipes de resgate e, até o momento, cerca de 42 mil pessoas morreram com a catástrofe.



A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu 1 bilhão de dólares (R$ 5,2 bilhão) aos países como ajuda para combater a crise humanitária nos dois países.