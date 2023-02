Logradouro

Melhor jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan completa 60 anos nesta sexta-feira (17). Ídolo do Chicago Bulls, onde foi seis vezes campeão da NBA, o ex-jogador atualmente é dono do Charlotte Hornets e dono de uma das maiores marcas de material esportivo. No aniversário do lendário camisa 23, O DIA relembra os feitos marcantes da sua carreira.

Michael Jordan chegou na NBA em 1984, selecionado pelo Chicago Bulls na terceira posição do Draft. Na época, a franquia estava beirando a falência, mas Jordan foi determinante para o resgate. No seu primeiro ano, teve médias de 28.2 pontos, 6.5 rebotes e 5.9 assistências, sendo eleito o melhor calouro do ano. Além disso, foi escolhido para o segundo time da temporada e selecionado para o All-Star Game.

Em 13 temporadas com o Chicago Bulls, Michael Jordan levou a equipe aos playoffs em todos os anos. Na segunda temporada, sofreu uma fratura no pé e perdeu 64 jogos, mas se recuperou para os playoffs. Na segunda partida da série contra o Boston Celtics, Jordan anotou 63 pontos no Garden e estabeleceu a pontuação recorde da pós-temporada da NBA - marca que permanece até hoje.

Michael Jordan se destacava na parte ofensiva e defensiva. Em 15 temporadas disputadas na NBA, sendo 13 pelo Chicago Bulls e duas com o Washington Wizards, Jordan foi 14 vezes All-Star, 11 vezes eleito para o time ideal da temporada, nove vezes no time de melhores defensores da temporada, além de liderar a liga em pontos em dez ocasiões.

Já em relação aos prêmios individuais, Michael Jordan é até hoje o único jogador a conquistar seis títulos e ser eleito seis vezes o melhor jogador das finais. Ele nunca perdeu uma final e também nunca disputou o sétimo jogo da decisão. Das seis finais disputadas, venceu cinco por 4 a 2 e uma por 4 a 1 (contra o Los Angeles Lakers de Magic Johnson, em 1991). Jordan também foi cinco vezes o melhor da temporada e três vezes o craque do All-Star Game, além de vencer duas vezes o campeonato de enterradas.

Entre outros feitos individuais relevantes, Jordan possui a maior média de pontos de uma final da NBA. Em 1993, o ex-ala-armador anotou cerca de 41 pontos por jogo contra o Phoenix Suns. Já quando o assunto é playoffs, Jordan venceu quase todos os duelos individuais, sendo superado apenas por Terry Cummings, do Milwaukee Bucks, em 1985, quando estava em seu segundo ano de liga. Na ocasião, Jordan teve média de 29,3 pontos por jogo, enquanto Cummings anotou 29,5 por jogo. Ao todo, ele disputou 270 partidas de pós-temporada.

Michael Jordan se aposentou definitivamente em 2003. O lendário camisa 23 encerrou a carreira como o líder de pontos, assistências, rebotes e roubos de bola do Chicago Bulls. Ele também aposentou com a maior média de pontos da história da NBA (30,12 pontos por jogo). Atualmente é o quinto maior cestinha da história da liga, atrás de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e Kobe Bryant.

Dream Team

Michael Jordan também foi o rosto da seleção americana de basquete nos anos 1980 e 1990. Em 1984, liderou os Estados Unidos à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Na época, os americanos não utilizavam os principais jogadores da NBA em competições oficiais e Jordan ainda era uma promessa para entrar na liga.

Já em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, os Estados Unidos convocaram as principais estrelas após uma sequência de resultados negativos em competições oficiais. O famoso "Dream Team" atropelou todos os adversários e conquistou a medalha de ouro sem perder uma partida. Além disso, venceu todos os jogos com uma diferença de, pelo menos, 32 pontos. Jordan teve média de 15 pontos em 23 minutos por partida.