Daniel Alves está preso na Espanha acusado de agressão sexualLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/02/2023 16:15

Rio - Confinado no Big Brother Brasil, o ex-UFC Cara de Sapato elogiou Daniel Alves em conversa com o participante Gustavo após a prova do Líder da última quinta-feira (16). O lutador foi o primeiro a deixar a disputa de resistência.

O lateral-direito da seleção brasileira, que esteve na Copa do Mundo do Qatar, no fim de 2022, foi acusado de agressão sexual por uma jovem na Espanha. Cara de Sapato já havia entrado na casa mais vigiada do país.

"Daniel Alves é brabo demais. Gente boa, 'véi'. Muito. 'Humildaço'", declarou o lutador, em conversa com Gustavo no quarto "Fundo do Mar".

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro após ter sido acusado de ter estuprado uma mulher, de 23 anos, no banheiro de uma boate, em Barcelona. O brasileiro foi detido pelas autoridades locais após depoimentos e suspeita de fuga do continente europeu.