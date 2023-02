Erik ten Hag, técnico do Manchester United - AFP

Publicado 17/02/2023 16:57

O técnico Erik ten Hag, do Manchester United, afirmou que está focado no futebol da equipe, mesmo em meio ao processo de venda do clube. O prazo final para apresentação de propostas pela aquisição dos Red Devils é nesta sexta-feira (17), e um grande conhecido já acenou com interesse.

No início das especulações sobre a venda do clube na Inglaterra, o empresário Elon Musk, dono da rede social Twitter, pleiteou a aquisição do clube, mas nenhuma atualização indicou avanço. O foco de ten Hag, no entanto, fica no campo e bola.

"Estamos acompanhando, é o nosso clube. Estamos comprometidos, obviamente, mas nosso foco é no futebol, nos treinamentos e no nosso estilo de jogo", inicou.

"Curtimos muito esse momento que estamos vivendo. Está sendo muito agradável trabalhar aqui. Nós estamos em quatro competições. Outras pessoas no clube vão tomar as decisões e fazer os esforços necessários para a realização do processo, mas não é nossa responsabilidade", completou.

A família Glazer é dona do Manchester United desde 2005. Desde a morte de Malcolm Glazer, em 2014, a administração do clube tem sido alvo de críticas por parte de torcedores, que cobram maior nível de competitividade. As ações dos Red Devils são avaliadas em cinco bilhões de libras (R$31 bilhões, na cotação atual).