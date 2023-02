Gabriel Jesus comemorando seu segundo gol contra o Leicester - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 17/02/2023 17:43

Após perder a liderança do Campeonato Inglês para o Manchester City, o Arsenal tenta se reerguer na temporada 2022/23. Para a reta final, os Gunners devem ter o retorno do atacante Gabriel Jesus, mas a demora tem preocupado o técnico Mikel Arteta. O treinador lamentou a ausência do camisa 9 e atualizou a situação do jogador.

"O Gabi (Jesus) ainda não está (à disposição). Ele está bem, está no campo trabalhando individualmente com a bola e, até agora, a recuperação está ocorrendo de maneira positiva", disse Mikel Arteta.

Gabriel Jesus sofreu um rompimento parcial em um ligamento do joelho na Copa do Mundo. O camisa 9 do Arsenal passou por um procedimento cirúrgico para corrigir o problema e, desde então, tem realizado tratamento.

Na temporada 2022/23, Gabriel Jesus com 20 jogos, seis gols e cinco assistências. O Arsenal é o vice-líder do Campeonato Inglês, com 51 pontos, e um jogo a menos do que o líder Manchester City. Os Gunners voltam a campo neste sábado (18), às 9h30 (de Brasília), contra o Aston Villa, fora de casa, pela 24ª rodada da competição.