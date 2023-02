Neymar - AFP

Publicado 17/02/2023 18:00

Rio - Rio - Apesar da defesa por parte do técnico , os dias de Neymar no PSG estão aparentemente contados e o futuro do jogador pode estar na Premier League. Principal alvo após a derrota para o Bayern, na Champions League, Neymar tem o Chelsea como grande interessado e, segundo o Le Parisien, Al-Khelaïfi já iniciou as conversas para vender o brasileiro ao time inglês.

Para o negócio ser fechado, o presidente do PSG estaria disposto a liquidar o brasileiro e aceitar uma oferta de 60 milhões de euros, ou seja, R$ 330 milhões. O valor é 70% menor do que o pago pelo time francês ao Barcelona. Na época, Neymar custou 222 milhões milhões de euros, algo em torno de R$ 1,2 bilhão.



Há, porém, outro problema a ser resolvido. O salário do brasileiro no PSG é exorbitante. Ao todo, o brasileiro recebe 36 milhões de euros líquidos por ano.