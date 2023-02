Vasco e Botafogo dividiram a renda do clássico no Maracanã - Vitor Silva/Botafogo

Vasco e Botafogo dividiram a renda do clássico no MaracanãVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2023 19:44

Rio - O clássico entre Vasco e Botafogo, na última quinta-feira (16), no Maracanã, reforçou os caixas de cada uma das equipes em R$ 464.603,19. O valor é metade da renda líquida da partida, que foi de R$ 929.206,38.

O duelo entre os dois clubes contou com a presença de 43.058 torcedores no Maracanã, mas apenas 40.058 pagaram ingresso. A renda bruta foi de R$ 2.516.9744,50, mas houve o desconte das despesas, no valor de R$ 1.549.051,00.

Pelo regulamento do Campeonato Carioca, o vencedor tem direito a 60% da receita líquida nos clássicos. No entanto, as duas equipes chegaram a um consenso antes da partida para que a divisão fosse igualitária e homologaram o acordo na Ferj.



Dentro de campo, o Vasco foi quem levou a melhor. Após o Botafogo ter dois expulsos ainda no primeiro tempo, time da Colina venceu a partida por 2 a 0, com gols de Alex Teixeira e Pedro Raul.