Juarez Moraes e Silva falou sobre a venda da SAF do Coritiba - Divulgação/Coritiba

Juarez Moraes e Silva falou sobre a venda da SAF do CoritibaDivulgação/Coritiba

Publicado 17/02/2023 19:23

Curitiba - O presidente do Coritiba, Glenn Stenger, questionou a forma como os clubes brasileiros têm conduzido suas transições para Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Defensor de uma reestruturação financeira prévia antes do início do processo, o dirigente se disse preocupado com a possibilidade de futuros investidores transformarem o Coritiba no que chamou de "clube satélite". Por isso, quer um modelo de negociação mais cuidadosa, embora tenha o desejo de finalizar a operação ainda neste ano.

"O Coritiba passou por um processo de reestruturação financeira em 2022, coisa que times que já se tornaram SAF não passaram. O clube pretende, durante o ano de 2023, concluir o processo de SAF. Mas é um processo distante e que exige uma série de implicações legais e comerciais para que o clube tenha tranquilidade de estar fazendo um bom negócio", afirmou em entrevista à TV Coxa.

"Existem tipos de SAFs. Nós temos que ser prudentes na SAF do Coritiba. Eu não vou citar nomes, mas eu não posso ter uma SAF que sirva para formar jogador e ser trabalhada como uma filial de outro time. Não, o Coritiba é um time que vai ter investimentos para buscar novos passos no mercado nacional. Não queremos e nem vamos admitir que o investidor transforme o Coritiba em um clube satélite", concluiu.



Stenger vê a SAF como tendência entre a maioria dos clubes, com exceção de "gigantes como Palmeiras, Corinthians e Flamengo", justamente para ter condições de bater de frente com os times mais poderosos. Enquanto o processo do Coritiba não é concluído, contudo, o presidente vê o time com capacidade para realizar investimentos pontuais depois de passar por anos mais complicados.



"Hoje o Coritiba, diferente de outras épocas, possui o planejamento necessário para que dentro do orçamento que temos aprovado possamos fazer alguns investimentos de maneira calculada e bem planejada", disse. "O poder de comercialização da marca Coritiba e dos produtos linkados ao clube é muito grande. Isso faz com que o Coritiba seja uma marca muito cobiçada", concluiu.



Um dos planos do Coritiba para o futuro é modernizar o Estádio Couto Pereira. Recentemente, Stenger se reuniu com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) para discutir a possibilidade. Ele apresentou a Greca o plano diretor do estádio para avaliar a possibilidade de adequar o projeto às questões de zoneamento da capital paranaense.



"Fomos apresentar ao Prefeito o plano diretor que nós fizemos, para que dentro desse nosso projeto ele valide ou invalide esta situação que estamos propondo. Assim, poderemos apresentar ao Conselho do clube e então deixar o plano diretor aprovado para que, quando tivermos o dinheiro necessário, possamos fazer a reforma no Estádio", afirmou.