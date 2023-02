Kroos é a favor da Superliga Europeia - KHALED DESOUKI / AFP

Publicado 17/02/2023 18:24

A discussão sobre a criação da Superliga Europeia voltou a ganhar força desde o fim do ano passado e vem ganhando apoio de nomes importantes do futebol do continente. É o caso de Toni Kroos. O alemão do Real Madrid apoia a nova ideia sugerida para a criação da competição.

Na primeira tentativa, 12 grandes clubes de Espanha, Inglaterra, Itália, capitaneados pelo Real Madrid, fundaram uma Superliga fechada para competir com a Liga dos Campeões. O projeto foi derrubado pela Uefa em abril de 2021 e, agora, a proposta é de uma competição com 80 participantes divididos em quatro divisões.



"Eu acho que vamos ver a Superliga. Acredito por várias razões. A ideia do campeonato mudou e merece ser ouvida. A Superliga não tem planos de excluir nenhum clube. É uma competição esportiva, um torneio aberto gerenciado pelos clubes e não pela Uefa, porque as equipes acreditam que não precisam dela para isso", avaliou Kroos.



Em 2021, a ideia é que houvesse uma competição apenas com as equipes fundadoras (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, da Inglaterra; Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, da Espanha; e Inter de Milão, Juventus e Milan, da Itália) e no máximo alguns convidados.



Entretanto, ações da Uefa e das federações dos países minaram mais uma vez a ideia. O projeto voltou em novembro de 2022, com essa nova sugestão de um regulamento mais democrático. Entretanto, dirigentes da Uefa e das federações nacionais, em reunião com uma empresa ligada à Superliga, mantiveram a oposição.