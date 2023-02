Câmera corporal que será testada nos árbitros na Inglaterra - Foto: Divulgação/England Football

Publicado 17/02/2023 18:42

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta sexta-feira (17) que os árbitros serão testados com câmeras corporais. A medida, considerada inédita no futebol, começa neste fim de semana em quatro ligas amadoras no país.

"Árbitros são a força vital do nosso jogo. Agradecemos à IFAB pelo apoio e por nos permitir fazer esse teste com as câmeras corporais no futebol amador. Esperamos que ele tenha um impacto positivo no comportamento", disse Mark Bullingham, chefe-executivo da FA.

As ligas das regiões de Middlesbrough, Liverpool, Worcester e Essex serão as primeiras a receber a novidade tecnológica. O uso das câmeras será ampliada para outras três ligas até o fim de temporada 2022/23.

O objetivo é reduzir o nível de abuso enfrentado pelos árbitros durante as partidas. O teste foi autorizado pela IFAB, associação responsável pelas regras do futebol. Ao todo, 100 árbitros serão testados.