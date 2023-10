Taça da Série A do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo / CBF

Taça da Série A do Campeonato BrasileiroLucas Figueiredo / CBF

Publicado 27/10/2023 12:59

Rio - A CBF decidiu, nesta sexta-feira (27), que adiará a última rodada do Campeonato Brasileiro. O fim do torneio, antes marcado para o dia 3 de dezembro, um domingo, agora acontecerá no dia 6, uma quarta-feira. A informação é do site "ge".

O objetivo da CBF é evitar que as partidas atrasadas do Brasileirão precisem ser disputadas durante a Data Fifa de novembro. Caso a última rodada fosse mantida para o dia 3 de dezembro, essa seria a única brecha disponível no calendário, mas os clubes perderiam atletas convocados para as seleções.

A única partida atrasada do Brasileirão que será jogada durante a Data Fifa será entre Fortaleza e Cruzeiro. O confronto aconteceria no próximo fim de semana, mas precisou ser adiada por conta da participação do clube nordestino na final da Copa Sul-Americana.

Outros três jogos ainda precisarão ser remarcados pela CBF: Flamengo x Red Bull Bragantino, Fluminense x São Paulo e Fortaleza x Botafogo. A tendência é que esses confrontos aconteçam nos dias 22 e 23 de novembro, após o fim da Data Fifa, no dia 21.