Gavi é jogador do BarcelonaSara Gordon/Barcelona

Publicado 28/11/2023 14:50

Espanha - O meia Gavi, do Barcelona, pode ficar afastado dos gramados de oito a dez meses após passar por uma cirurgia no joelho direito, nesta terça-feira (28). O jovem rompeu o ligamento cruzado anterior e sofreu uma lesão grave no menisco lateral, na semana passada, durante a partida da Espanha, contra a Geórgia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa.

O jogador perderá todo o restante da temporada e também não poderá atuar pela seleção espanhola na Eurocopa do ano que vem. A competição tem seu início em junho de 2024.

Na última semana, o técnico Xavi lamentou a lesão do meia e afirmou que é um atleta insubstituível.

"É uma perda significativa, um infortúnio, ele é um jogador insubstituível pela paixão, pelo desejo e pela coragem que coloca", disse o treinador.

Aos 19 anos, Gavi é um dos jovens mais promissores do elenco do Barcelona e do futebol espanhol. Na temporada, o jogador marcou dois gols e deu uma assistência em 15 partidas disputadas.