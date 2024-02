Benzema não participou de pré-temporada com o elenco do Al-Ittihad e faz trabalho individual para recuperar a forma física - AFP

Publicado 13/02/2024 14:39

Arábia Saudita - O atacante Karim Benzema não foi incluído em lista de jogadores do Al-Ittihad inscritos para a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. O time saudita enfrenta o Navbahor Namangan, na próxima quinta-feira (15), sem o astro francês. Ele não participou da pré-temporada com o elenco e treina individualmente para recuperar a forma física.

O técnico Marcelo Gallardo tem o direito de inscrever cinco jogadores não asiáticos no torneio, e ele optou por relacionar o zagueiro Hegazy, os meio-campistas Fabinho e Kanté e os atacantes Romarinho e Hamdallah. Karim Benzema não entra em campo desde a derrota para o Al-Nassr, no dia 26 de dezembro.

Ao longo das últimas semanas, houve fortes especulações de uma possível saída do atacante do clube saudita. Ele estaria insatisfeito com a falta de contratações de peso, o que teria gerado uma discórdia interna.

Entretanto, a janela de transferências já fechou e o centroavante permaneceu. Ele retornou aos treinos após passar um mês ausente, tendo perdido a viagem a Dubai, onde o elenco fez pré-temporada.

Nesta edição da Liga Saudita, Benzema entrou em campo 15 vezes, marcou nove gols e deu cinco assistências. Já na Liga dos Campeões da Ásia, ele fez dois jogos e não participou diretamente dos gols marcados pela equipe saudita.