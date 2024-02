Rodrygo e Vini Jr são dois dos principais nomes do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Publicado 13/02/2024 15:15

Espanha - O meia Jude Bellingham rasgou elogios à dupla de brasileiros do Real Madrid. Rodrygo e Vini Jr são destaques do clube merengue. O inglês valorizou a parceria entre eles e reforçou o prazer de jogarem lado a lado.

"Acho que Vini, Rodrygo e eu temos essa conexão em campo. Às vezes é difícil porque acho que as equipes querem anulá-la. Mas quando temos liberdade e quando podemos jogar juntos, você vê em alguns momentos no jogo que é simplesmente lindo", declarou Bellingham.

"Tenho muita sorte de jogar com jogadores assim. Sabemos da qualidade de Rodrygo e Vini. Quando tudo está funcionando e estamos todos "voando" é um prazer jogar", completou.

O inglês, que será desfalque do Real Madrid no jogo contra o RB Leipzig, nesta terça-feira, às 17h, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, afirmou que no nível em que o brasileiro atuou no último sábado, é o melhor jogador do mundo.



"Para mim, quando Vini está neste nível ele é o melhor jogador do mundo. Tanta qualidade, tanto perigo. É uma alegria assistir e jogar com ele. E não apenas como jogador, mas como pessoa. É inacreditável estar perto dele. Você vê a diferença hoje, quando ele está jogando assim, nós vencemos, simples assim", ponderou.