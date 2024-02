Kylian Mbappé é o grande destaque do PSG - AFP

Kylian Mbappé é o grande destaque do PSG AFP

Publicado 13/02/2024 14:05

França - O atacante Kylian Mbappé retornou aos treinos do PSG no último fim de semana e estará disponível para as oitavas de final da Liga dos Campeões, de acordo com o técnico Luis Enrique. Ele havia sofrido uma leve lesão no tornozelo. O clube francês enfrenta a Real Sociedad, nesta quarta-feira (14), às 17h, no Parque dos Príncipes.

"Sim (se Mbappé jogará). Acho que quando uma equipe tem um jogador da categoria de Kylian, a única coisa que temos que entender é que o melhor é que ele jogue o máximo possível. Ele poderia ter jogado há quatro dias, mas não era uma final, não foi preciso arriscar, mas agora está disponível", garantiu o treinador em entrevista coletiva.

Durante a fase de grupos, Mbappé foi titular em todas as partidas e mandou a bola para as redes três vezes. A equipe francesa passou em segundo lugar do Grupo F, atrás do Borussia Dortmund. Milan e Newcastle foram eliminados.

Além de confirmar a presença do craque francês, Luis Enrique projetou o confronto e rasgou elogios ao time espanhol: "Tem que tirar a bola deles o mais rápido possível, o que é difícil, e não perdê-la também, o que também é difícil. A Real Sociedad é um adversário que não dá a bola e quando está sob pressão é muito agressivo. Eles têm um ótimo nível".