De La Cruz e Léo Pereira, jogadores do Flamengo, curtem Carnaval na Sapucaí - Reprodução

Publicado 13/02/2024 13:26 | Atualizado 13/02/2024 13:28

Rio - Com a pausa do Campeonato Carioca, alguns jogadores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco aproveitaram para curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. Além dos atletas, o presidente do Flu, Mario Bittencourt, foi à Sapucaí com o técnico Fernando Diniz.

As partidas do Carioca voltam nesta quarta-feira (14), com direito a clássico entre Fluminense e Vasco, às 21h30, no Maracanã. Já o Botafogo enfrenta o Volta Redonda, às 19h, no Raulino de Oliveira. O Flamengo é o único que entra em campo somente na quinta, diante do Bangu, no Batistão, em Aracaju, às 21h30.

Dos quatro grandes, o Botafogo aparece fora da zona de classificação para as semifinais do Carioca. A equipe comandada por Tiago Nunes ocupa o quinto lugar, com 11 pontos. O Fluminense é o líder, com 17, dois de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. O terceiro é o Nova Iguaçu, com 14 e, em quarto, está o Vasco, com 12.

Veja imagens dos jogadores na Sapucaí: