Lateral do carro SF-24 da Ferrari para a temporada 2024 da Fórmula 1Divulgação / Ferrari

Publicado 13/02/2024 11:50

Itália - A Ferrari revelou, nesta terça-feira (13), o SF-24, novo carro para a disputa da F1 2024. O sucessor do SF-23 é vermelho, e contará com detalhes em amarelo e branco no bico e nas laterais. Com a apresentação da escuderia italiana, somente Mercedes, McLaren e RBR ainda não divulgaram os novos modelos ao público.

The moment you’ve all been waiting for…



The moment you've all been waiting for…



The SF-24 is here!! pic.twitter.com/KVEcU5929j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024 No ano passado, a Ferrari foi a única equipe que superou a RBR nas pistas, na vitória de Carlos Sainz no GP de Singapura. A escuderia italiana disputou o vice do Mundial de construtores, mas terminou em terceiro, a três pontos da rival Mercedes.

O novo carro da Ferrari entrará nas pistas no dia 21 de fevereiro, data que marca o início dos testes de pré-temporada. A F1 2024 começa no dia 2 de março, com o GP do Bahrein. A temporada será a maior da história da categoria, com 24 corridas previstas e seis corridas sprint.

Take a look at the SF-24 from all angles



Our 2024 challenger is ready to hit the track pic.twitter.com/6uLC2jmjgB — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Será o último ano da dupla Leclerc-Sainz na escuderia italiana. Em 2025, o heptacampeão Lewis Hamilton deixará a Mercedes para unir-se à Ferrari, com salário anual de 100 milhões de dólares. O futuro do espanhol ainda não está definido.