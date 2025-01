Djokovic venceu o Alcaraz e avançou à semifinal do Aberto da Austrália - Adrian Dennis / AFP

Djokovic venceu o Alcaraz e avançou à semifinal do Aberto da AustráliaAdrian Dennis / AFP

Publicado 21/01/2025 11:15 | Atualizado 21/01/2025 11:16

Rio - Novak Djokovic e Carlos Alcaraz protagonizaram mais uma grande partida e mostraram porque são os melhores tenistas da atualidade. O sérvio levou a melhor e venceu por 3 sets a 1, nesta terça-feira (21), com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4, e avançou à semifinal do Aberto da Austrália.

O jogo foi muito equilibrado. Djokovic venceu 22 dos 39 games e marcou 83 pontos em serviço — contra 73 de Alcaraz. O espanhol, no entanto, começou melhor e venceu o primeiro set por 6 a 4, mas a experiência do tenista sérvio falou mais alto na sequência, quando ele devolveu a parcial no segundo set.

No terceiro set, Djokovic foi mais dominante, dominou o espanhol e venceu por 6 a 3. No quarto set, Alcaraz deu trabalho, reagiu quando o jogo parecia perdido, mas o sérvio teve calma para fechar com a parcial de 6 a 4, confirmar a vitória de virada e garantir a vaga na semifinal.

O próximo adversário de Djokovic será o alemão Alexander Zverev, que passou pelo americano Tommy Paul por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 7/6 (7/0), 2/6 e 6/1. Será a 50ª semifinal da carreira de Djokovic, sendo a 16ª no Aberto da Austrália, onde é dono de 10 títulos.