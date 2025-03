Wesley estreou pela seleção brasileira e teve que encarar Luis Díaz, da Colômbia - Evaristo Sá / AFP

Wesley estreou pela seleção brasileira e teve que encarar Luis Díaz, da ColômbiaEvaristo Sá / AFP

Publicado 21/03/2025 13:35

em pouco mais de 15 minutos, fazer duas boas jogadas e se tornar uma das principais opções ofensivas. O lateral comemorou o desempenho, mesmo tendo que controlar os nervos com a estreia na

Em grande fase no Flamengo , Wesley mostrou suas credenciais na seleção brasileira ao entrar no segundo tempo e,. O lateral comemorou o desempenho, mesmo tendo que controlar os nervos com a estreia na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia , pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"Estava muito nervoso, ansioso para estrear logo com essa camisa. Estou muito feliz de poder ajudar de alguma maneira", disse.



Para se apresentar bem no ataque mesmo tendo que encarar Luis Díaz, atacante do Liverpool, na defesa, o jovem de 21 anos contou com o apoio de companheiros mais experientes.



"Se eu estiver bem defensivamente, minha parte ofensiva flui normalmente. Marquinhos... todo mundo ficou me passando confiança, e isso é muito importante", disse Wesley.

O jogador do Flamengo também não escondeu a importância de receber elogios de Vini Jr pela boa estreia na seleção brasileira.



"Não tem nem o que falar, é o melhor jogador do mundo. Receber um elogio dele é muito gratificante. E ele sabe o peso que tem a palavra dele para alguém que está chegando", completou.