Vini Jr e Raphinha foram decisivos na vitória da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2025 07:30 | Atualizado 21/03/2025 08:45

Rio - A seleção brasileira conquistou uma importante vitória na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Com gols de Raphinha e Vini Jr, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 , nesta quinta-feira (20), em Brasília, e assumiu o segundo lugar nas Eliminatórias. Entre os melhores jogadores do mundo, a dupla teve papel decisivo e participou dos dois gols.

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada, Vini Jr é cobrado por não repetir o mesmo desempenho do Real Madrid com a camisa da seleção brasileira. Na vitória sobre a Colômbia, o camisa 7 sofreu o pênalti convertido por Raphinha e fez o gol da vitória em bela finalização de fora da área, além de ter sido responsável por criar a maioria das jogadas.

Já Raphinha, por outro lado, fez o gol que abriu o caminho para a vitória e deu a assistência para Vini Jr decidir a partida. Com as duas participações, o camisa 11 chegou a 31 gols e 19 assistências na temporada, somando o desempenho pelo Barcelona e pela seleção brasileira, e pode entrar na briga pelo prêmio de melhor do mundo pela temporada 2024/25.

Com a vitória, o Brasil chegou a 21 pontos e assumiu a segunda colocação nas Eliminatórias. O próximo compromisso será contra a líder Argentina, na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.