Wesley estreou pela seleção brasileira na vitória sobre a ColômbiaReprodução

Publicado 21/03/2025 08:00 | Atualizado 21/03/2025 08:45

Rio - Um dos destaques do Flamengo nos últimos meses, Wesley deixou uma boa impressão em sua estreia com a camisa da seleção brasileira. O lateral-direito entrou durante o segundo tempo da vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 , nesta quinta-feira (20), em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e agradou o técnico Dorival Júnior.

"Muito saudável a participação do Wesley. É um garoto em processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que tenha tranquilidade de desenvolver o trabalho. É um menino que chama a atenção e merece todo cuidado possível. Se continuar nesse processo, fatalmente em pouco tempo será uma realidade muito clara, isso se já não é nesse momento", disse Dorival.

Wesley entrou no lugar de Vanderson durante o segundo tempo e ficou em campo por 11 minutos. Apesar do pouco tempo para mostrar serviço, o lateral-direito do Flamengo aproveitou bem as oportunidades. Ele deu profundidade para a equipe, criou duas jogadas perigosas, liderou em desarmes (3) e acertou 11 de 12 passes tentados.

O desempenho de Wesley deixa uma dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior resolver nos próximos dias. O lateral-direito do Flamengo agradou e entrou na briga por uma vaga no time titular contra a Argentina, na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.