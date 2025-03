Mais de 70 mil torcedores estiveram presentes no Mané Garrincha para acompanhar a vitória do Brasil sobre Colômbia - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/03/2025 08:30 | Atualizado 21/03/2025 08:45

diante de 70.027 pessoas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Rio - A seleção brasileira bateu recorde de público nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Vini Jr e Raphinha, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 , nesta quinta-feira (20),no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Foi o maior público da seleção brasileira nas Eliminatórias. Antes, o recorde do Brasil aconteceu na derrota diante da Argentina por 1 a 0, quando 68.138 torcedores estiveram no Maracanã para acompanhar o jogo, no dia 21 de novembro de 2023.

Já o recorde de público das Eliminatórias pertence a Argentina. Na estreia da atual campeã mundial, cerca de 84.500 pessoas lotaram o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para acompanhar a vitória por 1 a 0 sobre o Equador, com gol de Lionel Messi.

Com a vitória, o Brasil chegou a 21 pontos e assumiu a segunda colocação nas Eliminatórias. O próximo compromisso será contra a líder Argentina, na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Maiores públicos do Brasil nas Eliminatórias:

1º - Brasil 2 x 1 Colômbia - Mané Garrincha, em Brasília (DF) - 13ª rodada: 70.027 torcedores

2º - Brasil 0 x 1 Argentina - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) - 6ª rodada: 68.138 torcedores

3º - Brasil 4 x 0 Peru - Mané Garrincha, em Brasília (DF) - 10ª rodada: 60.139 torcedores

4º - Brasil 5 x 1 Bolívia - Mangueirão, em Belém (PA) - 1ª rodada: 48.183 torcedores

5º - Brasil 1 x 1 Uruguai - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) - 12ª rodada: 41.511 torcedores