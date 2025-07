Maricá busca vaga inédita na próxima fase da Série D do Brasileirão - Bruno Maia / Maricá FC

Maricá busca vaga inédita na próxima fase da Série D do BrasileirãoBruno Maia / Maricá FC

Publicado 25/07/2025 15:05

Rio - A primeira fase da Série D chega à rodada final com o Maricá a um passo de fazer história. Estreante na competição, o clube depende apenas de si para garantir a classificação à segunda fase. Em terceiro lugar no Grupo A6, com 19 pontos, o Tsunami enfrenta o Rio Branco-ES, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), fora de casa. O time capixaba é o vice-líder da chave com 23 pontos e já está classificado.

Na Série D do Brasileirão, os 64 clubes são divididos em oito grupos. Os quatro melhores de cada garantem vaga na próxima fase. A partir disso, os 32 classificados disputam jogos eliminatórios de ida e volta até a grande decisão. Os quatro times que chegarem na semifinal garantem o acesso para a Série C do Brasileirão do ano seguinte.

O Maricá pode garantir a vaga até mesmo em caso de empate. O Tsunami só corre risco se perder para o Rio Branco-ES — e mesmo assim seria no saldo de gols. No momento, o time da região metropolitana do Rio do Janeiro tem 19 pontos e +3 de saldo. Segundo o portal Metrópoles, o Maricá tem 95,1% de chances de classificação para a próxima fase.

Além disso, outro motivo para permitir o Maricá sonhar com a classificação é o confronto direto entre Água Santa-SP e Pouso Alegre-MG, em Minas Gerais. O time paulista é o quarto colocado com 18 pontos, enquanto os mineiros estão em quinto, com 17. Já o Porto Vitória-ES, em sexto com 16, visita o Nova Iguaçu, no Jânio Moraes. A Laranja Mecânica da Baixada já está eliminada, assim como o Boavista.



Veja os cenários para o Maricá classificar na Série D:

VITÓRIA

Em caso de vitória, o Maricá se classifica para a próxima fase e garante a terceira colocação com 22 pontos.

EMPATE

Em caso de empate, o Maricá chega a 20 pontos e garante a classificação, já que Água Santa-SP e Pouso Alegre-MG se enfrentam. Porém, pode perder a terceira colocação em caso de vitória do time paulista sobre a equipe mineira.

DERROTA

Mesmo em caso de derrota, o Maricá pode se classificar para a próxima fase. Porém, não dependerá de si, já que pode perder a vaga no saldo de gols. Para avançar em caso de derrota, basta que a derrota seja por um resultado igual ao de uma eventual vitória do Porto Vitória sobre o Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Tsunami tem o mesmo número de vitórias, cinco, e dois gols de saldo de vantagem em relação ao rival capixaba (3 a 1).

O Maricá só será eliminado se perder por dois gols de diferença e o Porto Vitória bater o Nova Iguaçu por três gols ou mais de vantagem na Baixada Fluminense. Caso haja empate no saldo, o time capixaba teria que marcar dois gols a mais. O Tsunami leva vantagem no quesito, com 14 gols marcados contra 13 do time capixaba.