Biel foi apresentado no Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 25/07/2025 20:40

O atacante Biel, ex- Fluminense , teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 25, e tem condições legais de estrear pelo Atlético-MG já contra o Flamengo . Na entrevista coletiva de apresentação, ele ressaltou que está bem fisicamente e preparado para jogar.

"Para mim, está bom (o condicionamento físico). Tive um mês praticamente completo no Sporting. A gente estava em pré-temporada. Então, esse primeiro mês foi muito intenso para todo mundo pegar o ritmo. E nada melhor do que pegar um grande clube, que é o Flamengo, na próxima rodada, se Deus quiser. Espero estar à disposição do Cuca. Me vejo muito bem fisicamente. Estou preparado para jogar", disse Biel.

Flamengo e Atlético-MG vão medir forças neste domingo (27), a partir das 20h30, no Maracanã. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Carreira de Biel

Revelado pelo Fluminense, Gabriel Teixeira passou pelo Grêmio, por empréstimo, antes de chegar ao Bahia. Em Salvador, ele jogou por duas temporadas. No período, entrou em campo em 98 jogos, anotou 16 gols e deu 18 assistências.

Em fevereiro deste ano, o Sporting (POR) acertou a contratação de Biel. No entanto, ele disputou apenas sete jogos com a camisa do time português.

Nesta sexta-feira (25), o Galo oficializou a contratação do atacante por empréstimo junto ao Sporting. O vínculo é válido por um ano, e há uma obrigação de compra caso metas sejam atingidas.