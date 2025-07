Fabio Capello defendeu o futebol de Douglas Luiz - Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 25/07/2025 18:31

Itália - O lendário técnico italiano Fabio Capello defendeu Douglas Luiz. Em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", publicada nesta sexta-feira (25), o treinador pontuou que condições da temporada da Juventus não ajudaram o volante a performar bem.

"É uma pena, porque acho que ele (Douglas Luiz) é subestimado. Ele está na lista de atletas que vão embora e não têm sido convincentes, mas eu gosto dele. Acho que ele tem a qualidade necessária, que é um bom jogador. Ele é um daqueles jogadores que atualmente não são considerados bons, mas que talvez não tenham tido condições de dar seu melhor", comentou Capello.

Após se destacar no Aston Villa, o ex-Vasco foi adquirido por 50 milhões de euros (na cotação atual cerca de R$325 milhões) em junho de 2024. No entanto, sem muito espaço e sendo preterido por Locatelli e Khephren Thuram, o brasileiro não se reapresentou das férias e muito provavelmente deve ser negociado.

A Velha Senhora busca recuperar boa parte do valor investido e pretende vendê-lo por 40 milhões de euros (R$260 milhões). Além de seu antigo clube, West Ham, Everton e Liverpool monitoram sua situação.

Com apenas 27 jogos, sendo apenas seis como titular, Douglas Luiz foi pouco usado pelo antigo treinador Thiago Motta. Com problemas físicos e sem oportunidades, a situação já fez o atual treinador, Igor Tudor, publicamente se desculpar com o atleta.

O histórico treinador argumentou que as atuais condições da Velha Senhora atrapalham o desempenho dos contratados da última temporada. Além do brasileiro, Nicolás Gonzalez e o meia-atacante Teun Koopmeiners não performaram como esperado.

"Parece impossível ver Koopmeiners sofrendo tanto depois do que fez na Atalanta. São jogadores que provavelmente não conseguiram se integrar e entregar o que era esperado”, comentou Capello.



"O risco agora é eles irem a outro time e se tornarem o que nunca foram na Juventus", concluiu.

Carreira de Fabio Capello

Ele é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol italiano. Como treinador, conquistou quatro títulos da Serie A com o Milan (incluindo uma temporada invicta em 1991–92) e um título da Liga dos Campeões, em 1994.

Fabio Capello também foi campeão italiano com Roma e Juventus (embora os títulos da Juve tenham sido anulados por escândalo de corrupção chamado "Calciopoli"). Capello dirigiu ainda as seleções da Inglaterra e Rússia, além do Real Madrid, onde venceu LaLiga duas vezes.