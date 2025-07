Bandeira do Barcelona - Divulgação/X @FCBarcelona

Bandeira do BarcelonaDivulgação/X @FCBarcelona

Publicado 25/07/2025 17:02 | Atualizado 25/07/2025 17:09

Espanha - Nesta sexta-feira (25), o Barcelona informou que o amistoso contra o Vissel Kobe no Japão está de volta à programação do time, que fará parte da pré-temporada no país asiático. O jogo havia sido suspenso, mas as pendências foram sanadas, e a delegação já iniciou a viagem.

Leia a nota do clube:

"O FC Barcelona anuncia que a equipe principal do time de futebol está a caminho do Japão para dar início à turnê asiática de 2025. Isso ocorre após o clube e o promotor terem resolvido os problemas que levaram o FC Barcelona a suspender, há dois dias, o jogo contra o Vissel Kobe, que agora está de volta à programação (27 de julho). Após o término da primeira parte da turnê, a equipe seguirá para a Coreia do Sul para disputar duas partidas contra o FC Seoul (31 de julho) e o Daegu FC (4 de agosto)".

FC Barcelona statementhttps://t.co/Fzv6wEt8k4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 25, 2025

Como dito no comunicado, o primeiro compromisso do Barcelona será contra o Vissel Kobe, no domingo (27), no Japão. Posteriormente, já na Coreia do Sul, os catalães enfrentam o FC Seoul e o Daegu FC nos dias 31 de julho (quinta-feira) e 4 de agosto (segunda-feira), respectivamente.

Veja a lista de quem viajou

GOLEIROS: Joan Garcia, Szcesny, Iñaki Peña e Kochen.

DEFENSORES: Pau Cubarsí, Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Fort, Gerard Martín e Jofre.

MEIAS: Gavi, Pedri, Fermín López, Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Fernández e Dro Fernández.

ATATCANTES: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony e Toni Fernández.