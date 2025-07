Jogadores do Fluminense reunidos no gramado do Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Jogadores do Fluminense reunidos no gramado do MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/07/2025 16:02

Rio - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (25) as datas e os horários dos jogos do Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor encara o América de Cali (COL) e é um dos representantes do futebol brasileiro no mata-mata do torneio, ao lado do Atlético-MG.

Detalhes dos nossos confrontos pelas oitavas de final da @SudamericanaBR! pic.twitter.com/HCCoa6WNyv — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 25, 2025

A primeira partida acontece na Colombia e está marcada para o dia 12 de agosto, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Pascual Guerrero. Já a volta acontece no dia 19, no mesmo horário, no Maracanã.

Caso avance para as quartas de final, o clube carioca enfrentará o vencedor do duelo entre Lanús e Central Córdoba, ambos da Argentina.

Em sua campanha na fase de grupos, a equipe comandada por Renato Gaúcho foi líder do Grupo F, com 13 pontos - superou Once Caldas (COL), Unión Española (CHI) e GV San José (BOL) - e não precisou passar pela fase de playoffs.