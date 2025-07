Bernal poderá receber propostas - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/07/2025 10:49

Rio - Um dos destaques do Fluminense no Mundial de Clubes, o volante Facundo Bernal, de 21 anos, vem despertando sondagens de outras equipes. O empresário do jogador, Pablo Bentancur, sugeriu, inclusive, que em breve, o Tricolor deverá receber proposta pelo uruguaio.

"Meu trabalho é gerar as propostas, depois os clubes aceitam ou não. Não vai ser fácil porque ele tem 21 anos e já é titular. É um clube difícil para ser titular. Fez um bom mundial mesmo após 2 meses lesionado e sem rodagem. Mas vou falar com o meu homônimo, Bittencourt, presidente do Fluminense", disse programa "El Espectador Deportes", da imprensa uruguaia.

Bernal chegou ao Fluminense no ano passado como substituto de André, que tinha uma venda encaminhada para o futebol europeu. O jovem, de 21 anos, ainda não é titular absoluto, mas vem evoluindo.

No total, o uruguaio entrou em campo em 44 jogos e deu uma assistência. O Fluminense pagou 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 17,10 milhões) pelo jogador, que tem contrato até o fim de 2028.