Paulo Baya comemora gol marcado no Mangueirão, em BelémMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/07/2025 18:07

Rio - Os atacantes Lelê e Paulo Baya, do Fluminense, entraram na mira do Atlético-GO. De acordo com o "ge", o time goiano entrou em contato com o Tricolor para saber as condições para contratar a dupla, que está sem espaço no clube carioca.

chegou a ser negociado com o Nagoya Grampus e viajar para o Japão, mas retornou ao Fluminense. Como já atuou pelo Tricolor e pelo Ceará nesta temporada, ele não teria condições de defender o clube japonês em 2025 por se tratar de uma transferência internacional. Lelê em jogo do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense FC A saída de Lelê é a mais provável. O jogadore viajar para o Japão, mas retornou ao Fluminense. Como já atuou pelo Tricolor e pelo Ceará nesta temporada, ele não teria condições de defender o clube japonês em 2025 por se tratar de uma transferência internacional.

Lelê foi contratado pelo Tricolor em maio de 2023, após ter sido vice-artilheiro do Campeonato Carioca, defendendo o Volta Redonda. Ele teve um bom começo pelo clube das Laranjeiras, porém, nunca conseguiu se destacar. O atacante conquistou uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana pelo Flu. No total, ele entrou em campo em 53 partidas, anotou oito gols e deu cinco assistências.

No caso de Paulo Baya, o staff do jogador não se animou com a possível ida para o Atlético-GO. As conversas seguem acontecendo na tentativa de mudar o cenário.

Contratado no início deste ano, Paulo Baya não conseguiu empolgar no Fluminense. Até o momento, foram apenas dois gols nos 17 jogos que disputou com a camisa tricolor.